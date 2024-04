Cantiere all’Ite Carrara Palestre nuove in un anno

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Un corpodel tutto riqualificato, moderno e messo in sicurezza anche dal punto di vista sismico e adeguato sotto il profilo dell’efficientamento energetico. Nel giro di uncirca ledell’Istituto Tecnico Economico “” sarcompletamente ristrutturate e rimesse a nuovo dalla Provincia che in questi giorni ha aperto ilaffidato alla ditta Itaf Srl di Pistoia. Per presentare i lavori si è appena svolto un sopralluogo nella scuola con il presidente della Provincia Luca Menesini, l’arch. Fabrizio Mechini responsabile tecnico del settore edilizia scolastica e patrimonio dell’ente di Palazzo Ducale, il direttore dei lavori incaricato, Ing. Cristian Ricci e la dirigente scolastica Alessia Bechelli. Il complesso scolastico dell’Ite ...