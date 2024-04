Canottaggio | Coppa del Mondo Varese 2024 | presenti Rodini e Cesarini | i fratelli Sinkovic in gara nel due senza

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Ladeldiaprirà i battenti con la prima tappa in programma a, in Italia, dal 12 al 14 aprile: saranno al via oltre 450 atleti da 34 Paesi, anche se i contingenti più numerosi, a parte quello dell’Italia padrona di casa, arriveranno da Gran Bretagna, Germania e Paesi Bassi. Sarannoanche atleti provenienti da Uganda, Perù, Tunisia, Brasile ed Angola. Nella numerosa delegazione italiana per la tappa sulle acque di casa sarà da tenere d’occhio il quattro di coppia maschile, secondo ai Mondiali dello scorso anno, ma saranno al via anche le campionesse olimpiche in carica del doppio pesi leggeri femminile, Valentinae Federica, che affineranno la condizione in vista della regata finale di ...