Cannes 2024 | Megalopolis di Coppola in concorso | ecco quando

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Ci siamo! Dopo rumour che lo vedevano non ancora pronto per i concorsi cinematografici, alla finedel grande Francis Fordverrà presentato al prossimo festival diil 17 maggio. Un corteggiamento durato a lungo, tant’è che il direttore della Croisette, Thierry Fremaux, è riuscito a stringere l’accordo solamente all’ultimo secondo, considerando il fatto che il programma ufficiale verrà svelato l’11 aprile. Il film, come si è saputo negli ultimi giorni, è stato presentato per la prima volta il 28 marzo agli acquirenti all’Universal Citywalk Imax Theatre, nonostante la sua sorte distributiva sia ancora un’incognita. L’avvocato di, Barry Hirsch, è ancora in trattative per assicurarsi un partner di distribuzione, così come riferisce Deadline, in modo da uscire in sala durante l’autunno e ...