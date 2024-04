(Di mercoledì 10 aprile 2024)(Milano), 10 aprile 2024 – Tenta ildi un monopattino in un villetta e, una volta scoperto, decide di darsi alla fuga ma nella direzione sbagliata, saltando senza volerlo in unalto unadi: è finita così, con una diagnosi di fratture multiple e una denuncia perl’avventura di un ladro 21enne, originario dell’Honduras e con qualche precedente. L’episodio ha avuto come teatro, nella serata di giovedì, una zona di confine trae l’abitato di san Vittore Olona: il giovane era già riuscito a introdursi nel giardino di una villetta per provare a sottrarre un monopattino qui conservato ma la padrona di casa si è accorta di quanto stava acndo e, alla vista del ladro, ha urlato. ...

Canegrate, dopo il tentato furto cade in un dirupo di una decina di metri: arrestato e trasportato in ospedale - Il 21enne, originario dell'Honduras, è stato scoperto dalla proprietaria che, urlando, l’ha costretto alla fuga. Ma la corsa è durata poco e per recuperarlo ci sono voluti i Vigili del Fuoco ...ilgiorno

Roccolo, occasione persa. dopo trent’anni l’incubo discarica - Il Parco locale di interesse sovracomunale attraversa il Nord-Ovest della provincia di Milano, tra i fiumi Olona e Ticino, al margine meridionale dell’altomilanese, comprendendo sei comuni, Arluno, ...ilgiorno

Bulldog sconfiggono Sondrio (55-33), dopo Pasqua il derby contro Vittuone - Manca solo la matematica invece per la certezza di accedere ai Play-Off Nazionali con in “palio” la Serie A2 per il trio Basket Canegrate-Pontevico-Albino che, con le vittorie ottenute nell’ultimo wee ...legnanonews