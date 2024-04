Calhanoglu il cecchino | ora punta il record in Serie A! Due ex Inter nel mirino ? TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Hakanuninfallibile dal dischetto. Contro l’Udinese ha segnato il suo 14esimo rigore consecutivo da quando gioca inA. Come scrive Tuttosport, il turco vuole ilassoluto e mette nelGiampaolo Pazzini e Zlatan Ibrahimovic.così come la suanon vuole fermarsi. Il turco, contro l’Udinese, ha trovato il suo dodicesimo centro stagionale, il decimo con la maglia nerazzurra inA. Anche al Bluenergy Stadium, ha timbrato dal dischetto, migliorando ancora il suo score.è arrivato a quota 14 rigori segnati consecutivamente nel campionato italiano, col primo penalty segnato il 28 giugno 2020 indossando la maglia del Milan. Meglio di lui in ...