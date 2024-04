Calciomercato Milan – Hermoso contatti con l’entourage | ecco il punto

(Di mercoledì 10 aprile 2024)lascerà l’Atletico Madrid a parametro zero. Un possibile colpo per ildelle ultime novità sul difensore

Il Calciomercato del Milan ruota attorno alla figura del prossimo attaccante. Intanto piace Abde Ezzalzouli. Ecco L’identikit del marocchino del Real Betis Spunta un nome nuovo per l’attacco del ... (dailymilan)

Albert Gudmusson rimane un obiettivo di mercato del Milan per la prossima estate. Ma il Genoa continua ad alza re il prezzo per l’islandese Albert Gudmundsson sarà destinato a movimentare il mercato ... (dailymilan)

Mario Hermoso , obiettivo di mercato del Milan ma non solo, potrebbe non sbarcare in Italia l’estate prossima. Nel suo Futuro c’è la Premier League Potrebbe non essere in Italia il Futuro di Mario ... (dailymilan)

EUROPA LEAGUE - Roma, De Rossi: "Non siamo qui per fare le comparse" - Daniele De Rossi, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Europa League contro il Milan: “Era lo stadio che volevo rivisitare di nuovo, mi era dispiaciuto che ...napolimagazine

SERIE A - Comolli, Ibrahimovic, Furlani e Moncada: come potrebbe cambiare l'assetto societario del Milan - SERIE A - In casa Milan continuano le voci su un possibile arrivo in società di Damien Comolli, attuale presidente del Tolosa ...eurosport

Milan-Roma, De Rossi: “Volevo tornare a San Siro, chiedo…” Dybala: “Sto bene, sarà bello” - Milan-ROMA DE ROSSI E DYBALA - Derby europeo italiano per la Roma che nei quarti di Europa League affronta il Milan.europacalcio