Calciomercato Milan | agente Gyokeres | non abbiamo ancora deciso il futuro ma…

(Di mercoledì 10 aprile 2024), l’dell’attaccante svedese Viktorha parlato del futuro del giocatore, che è un obiettivo di Moncada Con la stagione che si avvia verso le battute finali, si avvicina sempre di più ildel. Loripetuto in diverse occasioni, la dirigenza rossonera in questa sessione estiva non andrà a rivoluzionare la squadra, che è già molto competitiva, bensì andrà a coprire le lacune che si sono viste quest’anno. Servirà, quindi, almeno un difensore centrale, un centrocampista con caratteristiche fisiche e soprattutto un grande attaccante, vista la partenza ormai quasi certa di Olivier Giroud. Tra i tanti profili che Moncada ha visionato, c’è anche quello di Viktor, attaccante dello Sporting ...

