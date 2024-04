Calciomercato | cambia il futuro di Hermoso! La mossa delle italiane

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Le ultime suldi Mario, difensore centrale spagnolo in scadenza con l’Atletico Madrid. I dettagli Arrivano novità importanti suldi Mario. Il difensore spagnolo lascerà infatti l’Atletico Madrid a parametro zero al termine della stagione, ma non dovrebbe approdare in Serie A. Secondo quanto riportato da.com il Milan avrebbe fatto