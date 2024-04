Calcio | Roma Perrotta Mancini ha sbagliato ma non condanniamolo

(Di mercoledì 10 aprile 2024) "De Rossi? Si vedeva che aveva capacità di allenare ma nessuno si aspettava questo impatto"- "sicuramente ha, ma sono situazioni non facili da gestire, essere razionale in quei momenti non è semplice e non voglio condannare com'è stato fatto. Vanno vissute certe emozioni". Co

L'attuale tecnico del Betis, secondo quanto trapela dal club, non era allo stadio per il derby ROMA - Nessun dirigente della Roma è andato a cena con l'allenatore Manuel Pellegrini nel post derby, ... (ilgiornaleditalia)

L'Uefa ha ufficializzato le designazioni per le due gare valide per la gara di andata ROMA - Sarà il francese Clement Turpin ad arbitrare Milan-Roma , gara di andata dei quarti di finale di Europa ... (ilgiornaleditalia)

Europa League: Milan-Roma, febbre da derby. Pioli avanti a 1,80 su Snai, De Rossi insegue a 4,50 - Roma - Luci a San Siro. Giovedì sera si gioca l'andata del derby italiano valido per l'andata dei quarti di finale di Europa League, con Milan e Roma a sfidarsi per un posto tra le prime quattro della ...agipronews

Calcio amputati, Torneo Internazionale di Cracovia: due vittorie e due sconfitte per l’Italia - Roma- Due vittorie, due sconfitte e il secondo posto in classifica: è buono ilbilancio della Nazionale Italiana di Calcio amputati al Torneo Internazionale di Cracovia, in Polonia. Il Triangolare, ...superabile

Nuovo Decreto Crescita, per il Milan linfa vitale per i rinnovi - Il Milan così come tutte le altre squadre di Serie A potrebb tornare a godere degli sgravi fiscali del Decreto Crescita ancora per un po' ...milanlive