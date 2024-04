Calcio donne serie B | l’unica possibilità per giocare davanti ai tifosi Le amaranto costrette a emigrare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Alla ripartenza dopo la pausa nazionali l’Arezzofemminile giocherà in casa solo sulla carta. Le ragazze di Ilaria Leoni, infatti, ospiteranno la Freedom di Cuneo in un importante scontro salvezza domenica 14 aprile ma allo stadio "Ascanio Nesi" di Tavarnuzze, provincia di Firenze. Nel comunicato della societàsi leggono le motivazioni: "La scelta dia Tavarnuzze è stata presa per consentire a tutti idi supportare ledalla tribuna. Lo stadio comunale "Ascanio Nesi", infatti, possiede l’autorizzazione a ospitare partite di campionati nazionali (Tulps) e consente di poterla gara a porte aperte. Al contrario, i campi in provincia di Arezzo che sarebbero stati disponibili sono sprovvisti di tale autorizzazione". Una decisione, dunque, per ...