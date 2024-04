Calcio Allievi Under 17 regionale | risultati e marcatori della prima domenica di aprile 2024

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Altro turno di campionato e stagione che si avvia alla fase finale. Una giornata interlocutoria senza particolari sorprese VALLESINA, 10– Fasee Provinciale17 che ha consumato un altro turno di campionato e che si sta avviando alla conclusione. Si dovrà eleggere la squadra campionee quella provinciale. NelK Sport Montecchio, Giovane Ancona e Civitanovese al momento sono le tre leader dei rispettivi Gironi mentre nel provinciale in testa ci sono le formazioni del Trecastelli, Castelfrettese e Osimana. Giovane Ancona che è in testa, irraggiungibile, anche nel Girone B dei Giovanissimi15 regionali.17GIRONE A K ...

Le favorite. regionale : Girone A (K Sport Montecchio), B ( Giovane Ancona), C (Civitanovese). provinciale Girone C (Castelfrettese) VALLESINA, 1 aprile 2024 – Dopo la sosta per il Torneo delle ... (vallesina.tv)

Salta la trasferta del Cava Ronco a Savignano. La partita , originariamente in programma oggi e valevole per la 30ª giornata del campionato di Eccellenza girone B, è stata rinviata a mercoledì 10 ... (sport.quotidiano)

Le altre due finaliste arriveranno dalle vincenti il girone A e C che in questo momento sono K Sport Montecchio Gallo e Fermo o Civitanovese VALLESINA, 4 aprile 2024 – Via alla volata finale del ... (vallesina.tv)

Prima Categoria, la Cisonese ufficializza il nuovo tecnico - La Cisonese ha ufficializzato il sostituto dell'esonerato Valerio Pradel: i granata ripartono da Ernesto Soldan, già alla guida della squadra nella stagione 2016-2017. In carriera ha allenato anche Su ...trevisotoday

Dribblium, la piattaforma per far allenare i bambini a Calcio nel salotto di casa - «E mi raccomando: non scendere giù in strada con il pallone. Ci sono troppe macchine: è pericoloso». Ma quanti sono i ragazzini e le ragazzine che hanno mai dato ascolto ai saggi consigli delle mammecorriere

Calcio giovanile: l’Under 15 dell’Asd Florio ottiene il pass per i playoff - MONREALE, 10 aprile – Grande soddisfazione in casa dell’Asd Florio, dove la squadra Under 15 batte fuori casa il Wisser Club con un netto 7-0 e raggiunge i playoff del Girone B del campionato di categ ...monrealenews