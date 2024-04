Cala il prezzo anche per Xiaomi Redmi Note 13 Pro da 512 GB su Amazon

l valore dell'indice Igi ( Italia n gas index) per il 22 marzo è pari 27,55 euro al MWh, in deciso ribasso rispetto al 21 marzo attestatosi a 29,00 euro al MWh.Lo rileva il Gme, Gestore dei mercati ... (quotidiano)

'Tuttosport' in edicola questa mattina fa una panoramica sul Calciomercato del Milan . A centrocampo rispunta la possibilità per Amrabat (pianetamilan)

Consumi, micro ripresa in febbraio dopo due anni di cali. Vendite al dettaglio in rialzo dello 0,3%, male l’e-commerce - Microscopica ripresa dei consumi in febbraio. Si è comprato lo 0,3% in più dell’anno prima, spendendo però il 2,4% in più a causa dell’inflazione. Emerge dai dati sulle vendite al dettaglio diffusi da ...ilfattoquotidiano

Giappone, inflazione alla produzione Cala dopo tre anni - Roma, 10 apr. (askanews) – L’inflazione all’ingrosso giapponese ha rallentato per la prima volta in tre anni nell’anno fiscale 2023, che si è concluso a marzo, principalmente a causa degli sforzi del ...askanews

Addio MacBook, ecco il Lenovo IdeaPad Gaming 3 che costa la metà - Precipita su Amazon ed acquista adesso il notebook di Lenovo con processore Intel i5 e con una scheda grafica NVIDIA dedicata.ilsoftware