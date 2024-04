Cade e sbatte la testa Drammatico incidente domestico in provincia di Latina

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Pubblicato il 10 Aprile, 2024 L’avvenuto a Itri ieri ha suscitato grande preoccupazione nella comunità locale. Un uomo di oltre 60 anni, di origini russe, è scivolato, è caduto ed ha sbattuto la. Fortunatamente, l’eliambulanza è intervenuta prontamente e lo ha trasportato in ospedale, dove è attualmente ricoverato. Nonostante le ferite riportate, siamo lieti di informare che non è in pericolo di vita.

Momenti di apprensione ieri mattina in una scuola primaria in provincia di Reggio Emilia, dove un bambino di 12 anni è caduto dalla sedia mentre si trovava in classe. L'incidente è avvenuto poco ... (orizzontescuola)

Pubblicato il 30 Marzo, 2024 Dopo quelli avvenuto nei mesi scorsi, ancora Paura in città per un incidente che ha coinvolto un uomo che guidava un monopattino . L’episodio è avvenuto nella prima ... (dayitalianews)

Una passeggiata in bici cletta si è trasformata in un drammatico Incidente , per padre e figlia, questa mattina lungo la litoranea che da Novaglie conduce a Santa Maria di Leuca. L'uomo... (quotidianodipuglia)

Firenze, Cade con l’auto dal Viadotto Marco Polo e si allontana: rintracciato dalla Municipale - Ha lasciato l’auto sulla scarpata dopo un incidente ed è tornato a casa, dove è stato rintracciato dalla Polizia Municipale: si tratta di un 36enne fiorentino che ieri, per ragioni da appurare, è cadu ...055firenze

Pellestrina. Terrore in gita, turista veneta scivola sui murazzi, precipita nel vuoto e sbatte la testa - PELLESTRINA - Un'altra gita, in una giornata festiva, ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Una turista veneta di 68 anni, in gita a Pellestrina arrivata a Ca' Roman è salita ...ilgazzettino

Cade in casa e sbatte la testa, elitrasportato a Roma - Un incidente domestico ha scosso Itri ieri, quando un uomo di oltre 60 anni, di origini russe, è scivolato in via Calabretto. La comunità è rimasta in ...h24notizie