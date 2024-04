Busoni 100 Gran finale con due concerti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 aprile 2024) EMPOLI La stagionestica del Centro Studi Musicali Ferrucciosta per concludersi. In bellezza. A chiudere questa prima parte delle celebrazioniane saranno due appuntamenti sinfonici: l’Orchestra Sinfonica “Città di Grosseto” e l’Orchestra della Toscana. La prima, diretta da Francesco D’Arcangelo, sarà a Empoli venerdì, al Palazzo delle Esposizioni, alle 21. In questa occasione l’Orchestra eseguirà la “Ouverture-Suite in sol maggiore” TWV 55:G2 di Georg Philipp Telemann. Ideato intorno al 1720, questo brano è noto per la sua originalità rispetto alle composizioni del tempo ed è conosciuto anche con l’appellativo di “Bizarre”. Sul palco, il soprano Daniela Del Monaco interpreterà, invece, “Il tramonto” S 100, poemetto lirico per mezzosoprano e orchestra di Ottorino Respighi su testo del poeta Percy Bysshe ...