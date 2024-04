Buongiorno | sto malissimo Sono depresso ma non scemo | Bonaga gela a tempo record Parenzo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 10 aprile 2024) «Collegato da Bologna, un grande ritorno in televisione, uomo solitamente schivo alle telecamere. Il professor, come sta?». «sto». Bum bum. Come inizio di collegamento a L'Aria che tira, su La7, non c'è male. Davidinvita il filosofo Stefanoe il pensatore bolognese loalla velocità della luce: «disperato,cosmopate, soffro del mondo. Io personalmenteal centro del mio disinteresse però il mondo mi coinvolge». «E allora perché cavolo l'abbiamo invitata?... No, la verità è che le vogliamo molto bene», scherzache poi saggiamente cambia argomento: «Vedo che lei non ha ancora fatto il cambio dell'armadio, con quella ...