Buone notizie per Sanac Sono ripartiti gli ordini dall’ex Ilva di Taranto | Risultato importante

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Laè fuori dalla ’black list’ di Acciaierie d’Italia, la società che gestisce lo stabilimento di, ex, e questo significa che da ieri posripartire gliper i quattro stabilimenti del gruppo, compreso quello massese dopo anni di stallo che hanno messo in ginocchio la produttività di un‘eccellenza italiana. Anzi, il primo è già partito: si tratta di un ordine per cemento che serve allo stabilimento di. E altri arriveranno nei prossimi giorni. A dare la notizia è il deputato apuano di Fratelli d’Italia, Alessandro Amorese, e rappresenta una chiave di volta per il futuro del gruppo perché con un buon numero di commesse verso Massa e gli altri quattro siti, non solo sarebbe azzerata la Cassa integrazione ma si potrebbe pure tornare ad assumere, come ...