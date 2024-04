Bullismo e cyberbullismo | Sicilia attiva numero verde e chat online per bambini e adolescenti

In oc casi one del 172° anniversario della fondazione della Polizia di Stato, celebrato con una cerimonia a Piazza del Popolo alla presenza di importanti figure istituzionali, sono stati resi noti ... (orizzontescuola)

In oc casi one del 172° anniversario della fondazione della Polizia di Stato, celebrato con una cerimonia a Piazza del Popolo alla presenza di importanti figure istituzionali, sono stati resi noti ... (orizzontescuola)

Bullismo e cyberBullismo, un numero verde e una chat per l'ascolto delle vittime: il progetto di Regione e USR Sicilia con Telefono Azzurro - Un numero verde e una chat per l’ascolto e la denuncia di atti di Bullismo e cyberBullismo. In Sicilia nasce una linea dedicata a bambini, adolescenti e ...gazzettadelsud

Sicilia, contro il Bullismo numero verde e chat - La Regione, attuando una legge del 2021, crea un servizio di ascolto e consulenza e, tramite l'Ufficio scolastico regionale, lo affida a Telefono Azzurro. Il coinvolgimento delle scuole attraverso il ...vita

Bullismo e cyberBullismo, numero verde e chat per l’ascolto delle vittime: progetto di Regione e Usr con Telefono Azzurro - Un numero verde e una chat per l’ascolto e la denuncia di atti di Bullismo e cyberBullismo. In Sicilia nasce una linea per bambini, adolescenti e adulti che vogliono chiedere supporto e consulenza. Il ...ilfattonisseno