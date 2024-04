Budapest | ' il Patto Ue apre all' immigrazione clandestina'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto, ha definito ilUe sull'asilo e la migrazione approvato oggi dal Parlamento europeo "un via libera all'". Lo riferisce su X il portavoce del governo ungherese, Zoltan Kovacs. Il ministro, evidenzia il portavoce, ha affermato che "indipendentemente da qualsiasiadottato dall'Europarlamento, l'Ungheria manterrà le sue barriere legali e fisiche alle frontiere e non consentirà l'ingresso di immigrati clandestini, opponendosi alla posizione favorevole alla guerra e alla migrazione della leadership di Bruxelles".