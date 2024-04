Botany Manor | la recensione | un puzzle game floreale | delicato e delizioso

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di mercoledì 10 aprile 2024) The Witness ha rivoluzionato il generenel 2016 con un connubio meraviglioso tra ingegno ed estetica, tra ricchezza nel design e colpo d’occhio. Si potrebbe dire che, da allora, l’incontro tra tali due elementi a livelli simili è stato ricercato da molti amanti dei giochi rompicapo, che si tratti dei giocatori o degli sviluppatori. Di primo acchito, si potrebbe dire chesi avvicini notevolmente all’esperienza firmata Thekla Inc., ma è veramente così? Lasciamo in disparte i giudizi improvvisati e le prime impressioni: scoprite il nuovo titolo di Balloon Studios, edito da Whitethorns, nella nostradi. I fiori insegnano storia Ambientato nel 1890, in una dimora signorile inglese, il progetto del ...