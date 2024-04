Borse | l’Europa rimbalza aspettando l’inflazione Usa | Milano riparte da Mps

In rialzo Wall Street dopo le rassicurazioni di Powell, attesa per la disoccupazione Usa. I sussidi intanto indicano un raffreddamento del mercato. A Milano Poste sale con l’ok all’iter di ... (ilsole24ore)

Borsa: l'Europa viaggia positiva e aspetta l'inflazione Usa - Borse europee con la lente all'inflazione Usa, attesa nella seconda parte di giornata e prevista in accelerazione. L'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, sale di oltre mezzo punto perce ...ansa

Borse europee in rialzo in attesa di inflazione USA e riunione BCE - I mercati europei si muovono in rialzo, in un clima attendista per le importanti indicazioni per la politica monetaria in arrivo tra oggi e domani.teleborsa

Borse Ue positive nel giorno dell’inflazione Usa - Avvio in rialzo per i principali listini del Vecchio Continente, con gli investitori che attendono il dato sull’inflazione Usa per capire quali saranno le prossime mosse della Fed sui tassi. Fitch ...it.benzinga