Borsa | Tokyo | apertura in ribasso -0 | 52%

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Ladiinizia la seduta in calo, appesantita dalla chiusura mista degli indici azionari Usa e in attesa delle indicazioni sul rialzo dei prezzi al consumo in Giappone. Inil Nikkei cede lo 0,52% a quota 39.566,58, con una perdita di 206 punti. Sul mercato dei cambi lo yen arresta momentaneamente la fase di svalutazione e recupera leggermente terreno sul dollaro, a 151,70, e sull'euro, a 164,70.

