Borsa | Milano conferma il rialzo +0 | 7% con Mps sempre in luce

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Ladia metà giornata l'andamento positivo, così come il resto d'Europa in attesa dell'inflazione Usa. Il Ftse Mib sale dello 0,74% a 34.195 punti con lo slanciodi Mps (+2,9%) all'indomani delle parole del ministro Giorgetti che ha indicato che questo è l'anno buone per le nozze. Nell'ambito del risiko che potrebbe esserci nel credito, sale anche la Popolare di Sondrio (+2,2%). In questo quadro lo spread è stabile a 136 punti base così come il rendimento del decennale italiano che è al 3,72%. Tra gli altri, gli acquisti valorizzano Unipol (+1,4%) mentre è in corso l'opa su Unipolsai la cui conclusione è prevista per il 26 aprile. Perde quota Tim che riduce ilad un marginale 0,34%. E resta piatta Enel (-0,02%) dopo l'incidente nella centrale idroelettrica di Suviana ...