Borsa | l' Europa consolida il rialzo | lo spread scende a 135

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Le Borse europee a metà giornatano i rialzi in attesa dell'inflazione Usa prevista in accelerazione. L'indice d'area, lo Stoxx 600, sale di oltre mezzo punto con l'evidenza dei titoli legati ai beni di consumo, all'immobiliare e ai tecnologici. Anche i future su Wall Street sono positivi. Milano guadagna lo 0,83% con il ftse Mib a 34.22 punti. Sempre in evidenza Mps (+2,7%) con Stellantis (+1,99%) e Popolare Sondrio (+1,94%) . Tra gli altri Francoforte sale dello 0,9%, Parigi dello 0,62%, Londra lo 0,7%. Lotra Btp e Bunda 135 punti così come il rendimento del decennale italiano al 3,70%. Tra le commodity, il petrolio è in lieve(wti +0,6% a 85,7 dollari, brent +0,6% ad un passo da 90 dollari) mentre il gas inverte la rotta e cala dell'1,8%ndo sotto i 27 euro al ...