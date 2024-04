(Di mercoledì 10 aprile 2024) Laditorna agli scambi con una buona apertura, ina diffusione del dato Usa sull'importante ai finie relative indicazionia Fed in materia di tassi: l'indice Hang Seng sale nelle prime battuteo 0,58%, a 16.926,02 punti. Il Composite di Shanghai perde in avvio lo 0,08% a 3.045,96, mentre quello di Shenzhen cede lo 0,23% a quota 1.746,83.

La Borsa di Hong Kong apre la seduta in territorio positivo, sulle attese dei dati macroeconomici di Cina e Usa relativi alla dinamica dei prezzi in programma nel corso della settimana: l'indice Hang ... (quotidiano)

La Borsa di Hong Kong apre la seduta in territorio positivo, sulle attese dei dati macroeconomici di Cina e Usa relativi alla dinamica dei prezzi in programma nel corso della settimana: l'indice Hang ... (quotidiano)

La Borsa di Hong Kong torna agli scambi con una buona apertura, in attesa della diffusione del dato Usa sull'inflazione importante ai fini delle relative indicazioni della Fed in materia di tassi: ... (quotidiano)

Borsa: Hong Kong apre a +0,58%, in attesa dell'inflazione Usa - (ANSA) - PECHINO, 10 APR - La Borsa di Hong Kong torna agli scambi con una buona apertura, in attesa della diffusione del dato Usa ...notizie.tiscali

Cara vecchia austerity. Così la Cina mette a dieta i trader - Finché erano i banchieri poteva anche passare. Ma quando sono gli agenti di Borsa a doversi vedere la busta paga più leggera, allora la musica cambia. Poche settimane fa Formiche.net ha raccontato com ...formiche

Federlegno: nel 2024 atteso un +4,5% per filiera, traina export +8,5% - "Dal campione rappresentativo di aziende le previsioni 2024 per la filiera del legno-arredo parlano di un +4,5% totale, scorporato in +8,5% di export e +1,7% di mercato interno".idealista