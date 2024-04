Borsa | Europa giù con l' inflazione | a Milano bene le banche

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Borse in rosso e bond sotto pressione dopo il dato sull'americana, salita a marzo oltre le attese. Gli investitori archiviano la possibilità che la Fed possa tagliare i tassi a giugno con un calo degli indici di Wall Street superiore all'1%, vendite sui listini europee e rendimenti obbligazionari in deciso rialzo.tiene (+0,07%) grazie alla corsa del comparto bancario, che festeggia la prospettiva di continuare a macinare utili con il margine di interesse e le attese per il risiko: Mps allunga a +4,4%, seguita dalla Popolare di Sondrio (+2,2%), Unicredit (+1,4%), Bper (+1,4%) e Banco Bpm (+1,4%). Madrid cede l'1%, Parigi lo 0,7%, Francoforte lo 0,2% e Londra lo 0,1%. Scivolano anche i bond, con i Trasury americani che salgono al 4,5%, in rialzo di 13 punti base, mentre sono più contenuti i movimenti dei rendimenti nell'Eurozona: il Btp ...