(Di mercoledì 10 aprile 2024) Borse die Pacifico in stallo con i listini che guardano al dato dell'negli Stati Uniti atteso nelle prossime ore e prevista in accelerazione. "La componente core, soprattutto quella servizi ex housing, sarà da monitorare con particolare attenzione, in quanto una sorpresa al rialzo potrebbe aumentare i dubbi all'interno del board Fed sul futuro processo di rallentamento dell'", evidenziano gli analisti di Mps. Tokyo chiude indello 0,48% all'insegna della cautela. Giù le Piazze cinesi (Shenzhen -1,53%,, Shanghai -0,58%) con Fitch che ha tagliato a negativo l'outlook della. In ripresa invece Hong Kong (+1,8%). I future tanto sull'Europa, quanto su Wall Street sono postivi. In agenda anche i verbali del Fmoc di marzo. lo sguardo dei mercati è poi a domani alla riunione ...

Borsa: Asia in calo con taglio Cina, lente su inflazione Usa - Borse di Asia e Pacifico in stallo con i listini che guardano al dato dell'inflazione negli Stati Uniti atteso nelle prossime ore e prevista in accelerazione. (ANSA) ...ansa

Borsa Tokyo: Nikkei chiude in calo dello 0,48%, cautela in vista dati Usa - (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 apr - Chiusura in calo per la Borsa di Tokyo dove ha prevalso la cautela in vista del prossimo dato Usa sull'inflazione che potrebbe indirizzare le future mosse di ...borsa.corriere

Come andrà la Borsa oggi Dipende tutto dai dati: lo ripetono un po’ troppo… (VIDEO) - MILANO – Come andrà la Borsa oggi Dipende tutto dai dati: lo ripetono un po’ troppo… ...lagendanews