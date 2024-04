Boom attacchi informatici 0-days | 6 su 10 bloccano le aziende più a lungo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Il Cybersecurity Annual Report 2024 di Yoroi (Gruppo Tinexta) registra nel 2023 un numero in continua crescita di“0-” che sfruttano una vulnerabilità o errore di progettazione del software e non danno nessun tempo certo per risolvere il problema. Secondo la ricerca anche la PEC è sotto attacco e il conflitto russo-ucraino ha riacceso l'attivismo informatico degli hacker. Il 58% degli(malware) andati a buon fine nel 2023 è riconducibile ai cosidetti“0-day” che sfruttano una vulnerabilità o un errore di progettazione in un software, per cui non esiste ancora una difesa nota e un tempo certo per la risoluzione del problema. A rilevare l'incremento di questo fenomeno preoccupante è Il “Cybersecurity Annual Report 2024” di Yoroi (Gruppo Tinexta), unico membro ...