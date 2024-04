“Bonus mamme” | arrivano gli arretrati | ecco quando e per chi I requisiti e gli aumenti in busta paga

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Se ne è parlato a lungo, il cosiddetto “” era annunciato già da novembre ed era inserito nella legge di Bilancio 2024. Poi, lo sconto sui contributi previdenziali è “saltato”, per via di alcuni ritardi nei calcoli dell’Inps, per le donne impiegate nella Pubblica amministrazione; prosegue, invece, l’erogazione alla dipendenti private. Ma ora, finalmente, sappiamoarriveranno gli: le lavoratrici statali hanno naturalmente diritto all’intero importo calcolato a partire dal primo gennaio 2024 e tutti gli, dunque, saranno erogati con le prossime buste. Ci torneremo in seguito, intanto ribadiamo la ratio della norma, che è di implementare il reddito delle madri lavoratrici, aumentando lagrazie ...

