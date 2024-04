Bomber Telesio indica la via per la salvezza | Lo Spezia deve giocare con più coraggio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 10 aprile 2024) "Gli Aquilotti hanno le potenzialità per conquistare ladiretta, ma dovranno interpretare le ultime sei partite di campionato come finali dacon, senza paura". Fiducia e stimolo nelle parole di Andrea, indimenticatoaquilotto negli anni ‘80, presente sabato scorso al ‘Picco’, in curva Ferrovia, in occasione del match tra loe il Lecco., è sempre emozionante varcare la soglia dello stadio che l’ha vista protagonista. "È sempre bellissimo tornare in una città nella quale ho lasciato un pezzo di cuore. Peraltro, in questa circostanza, sono stato anche testimonial del progetto organizzato dall’associazione TIVE6. Ho ritrovato una curva caldissima, che per l’intero arco della gara non ha mai fatto mancare tifo e ...