Bologna | recuperato Beukema

(Di mercoledì 10 aprile 2024) (Adnkronos) – Allenamento mattutino per ilche prepara il match in programma sabato alle 20.45 contro il Monza di Palladino. Arrivano buone notizie per Thiago Motta che recupera, con ogni probabilità, Sam. L’infortunio al tendine sembra essere finalmente alle spalle, anche se il tecnico rossoblù vuole andarci piano.spinge per tornare in campo contro il Monza, che ieri è tornato anche ad allenarsi in gruppo. L’ultima parola spetterà allo staff medico di Thiago Motta, ma il difensore vuole esserci. Tuttavia, la volontà dell’ex Inter e PSG è di non forzare alcun rientro e rischiare eventuali ricadute. Lucumì e Calafiori stanno dando ottime risposte nel mentre e alla prossima potrebbe toccare ancora a loro dal 1?. Ancora allenamento differenziato per Odgaard. L’attaccante salterà, quasi sicuramente, il ...