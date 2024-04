Bologna | lavoro tattico in vista della partita col Monza | Odgaard ancora a parte

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Prosegue la preparazione delindell’anticipo casalingo di sabato sera contro ilallenato da Raffaele Palladino. Per i rossoblù di Thiago Motta allenamento tecnico-con prove di partitella finale.allenamento differenziato per l’attaccante Jens, con il classe ’99 scuola Inter che si era fermato primatrasferta di Frosinone per un problema alla coscia. E’da valutare la sua presenza nella sfida di sabato sera, con Motta che lo seguirà giorno per giorno e aspetterà probabilmente la rifinitura per decidere se convocarlo. Problema rientrato invece per la stella del club, Joshua Zirkzee, che ha giocato a Frosinone dei buoni 81 minuti prima di essere sostituito. SportFace.