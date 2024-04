Bmw in controtendenza aumenta le vendite di auto elettriche

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Ledi veicoli completamente (Ev) elettrici del marchio principale di Bmw hanno registrato un'impennata nel primo trimestre, superando rivali come Tesla e Volkswagen, che hanno faticato a far fronte alla domanda vacillante. Lo segnala il sito di Bloomberg. Le consegne ai clienti di modelli a batteria come la i4, la iX1 e la i7 di Bmw sonote del 41% nei tre mesi fino a marzo rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, ha dichiarato mercoledì l'azienda. I risultati hanno aiutato ledi Ev del gruppo a crescere del 28%. I risultati di Bmw sono in contrasto con il sensibile rallentamento della domanda di veicoli elettrici, in particolare in Europa, dove lea batteria si sono assottigliate come quota dellecomplessive dopo che governi hanno ritirato gli incentivi per ...