Blue Economy | Acampora | al centro strategia marittima le giuste risorse

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Roma, 10 apr. (askanews) – “Oggi con la crisi del Mar Rosso stiamo vivendo una forte instabilità degli equilibri geopolitici già dominati da profonde tensioni sui diversi fronti di guerra. Tutto ciò non deve far rallentare il passo verso un’economia del mare sostenibile, inclusiva ed innovativa nel solco della doppia transizione digitale ed ecologica. Oggi il nostro Paese ha messo aldell’interesse nazionale le filiere strategiche e tra queste l’Economia del Mare, e di questo ringrazio il Governo, che ha sempre riconosciuto le straordinarie opportunità di sviluppo dei settori che la compongono. E per questo, consentitemi un ringraziamento particolare al Ministro Nello Musumeci, con il quale abbiamo condiviso un articolato e intenso confronto che ha portato alla definizione del primo Piano Triennale del mare. Siamo qui oggi per proseguire il percorso che senza ...

Mare: Acampora (Assonautica), 'instabilità geopolitica non freni Blue Economy sostenibile' - Roma, 10 apr. - (Adnkronos) - “Oggi con la crisi del Mar Rosso stiamo vivendo una forte instabilità degli equilibri geopolitici già dominati da profonde tensioni sui diversi fronti di guerra. Tutto ci ...lanuovasardegna

Aperto ufficialmente il 3° Summit Nazionale sull’Economia del Mare Blue Forum - 3° Summit Nazionale sull’Economia del Mare Blue Forum Gaeta, 10-13 aprile 2024 Acampora: “Insieme al 90% delle 230.000 imprese dell’Economia del Mare per la nuova strategia marittima del Paese” Gaeta- ...ilnautilus

PICTORIAL: Tinubu Observes Eid Prayer At Dodan Barracks In Lagos - President Bola Tinubu, on Wednesday morning, observed the Eid-el-Fitr prayer at the Dodan Barracks Eid prayer ground in Obalende, Lagos.leadership.ng