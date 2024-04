Bloomberg | «Secondo fonti USA l’attacco di Iran contro Israele è imminente»

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Gli Stati Uniti e i loro alleati ritengono «» un attacco con missili o droni da parte dell’o da gruppi filo-iani a. A riferirlo è l’agenziacitando alcunele quali il potenziale attacco – forse con missili ad alta precisione – potrebbe avvenire nei prossimi giorni. I target israeliani che potrebbero essere colpiti sono militari o governativi. Intanto Tel Aviv non intende arretrare su Rafah, sta preparando l’evacuazione della città più a Sud della Striscia. Prosegue la trattativa al Cairo ma senza nulla di fatto, dato che i delegati israeliano non cedono sulla richiesta di Hamas, ovvero quella del ritiro dell’Idf da tutta la Striscia. Per il presidente USA Joe Biden Hamas «deve muoversi» sulla proposta di cessate il ...

