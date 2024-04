Bimba di 9 mesi muore per meningite non diagnosticata | la madre | “Sarebbe bastato un antibiotico”

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 10 aprile 2024) La morte improvvisa di una bambina di soli novea San Fiorano, in provincia di Lodi, ha gettato nello sconforto la comunità locale e scatenato una corsa alla ricerca della verità da parte delle autorità competenti. La piccola è deceduta il 29 marzo, il giorno successivo al suo rilascio dal pronto soccorso dell’ospedale Giovanni da Saliceto di Piacenza, dove era stata portata dai genitori a causa di febbre alta e difficoltà respiratorie. Autopsia rivelatrice: presente pneumococco nei tessuti Secondo quanto reso noto dalla Procura di Lodi, la causa del decesso è stata identificata come setticemia, un’infezione batterica diffusa nel sangue, con colture sui tessuti che hanno rivelato la presenza del batterio pneumococco. La situazione ha innescato un’indagine per omicidio colposo, attualmente a carico di ignoti, e la cartella clinica della bambina è stata ...