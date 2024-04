Bilancio Ferrovie | ricavi | investimenti record e 12 000 assunzioni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Roma, 10 aprile 2024 – Il Gruppodello Stato Italiane ha chiuso il 2023 con quasi 15 miliardi di euro dioperativi, in crescita rispetto all’anno precedente, 16 miliardi die oltre 12.000. I dati sono stati diffusi dopo l’approvazione delconsolidato. “Il 2023 – ha commentato l’amministratore delegato Luigi Ferraris – ha segnato un annoper glididello Stato che hanno superato i 16 miliardi di euro, un livello mai registrato nella storia del Gruppo. Un impegno notevole in termini di capacità e sviluppo per l’ammodernamento infrastrutturale del Paese, a cui contribuiscono anche i fondi assegnati con il Pnrr, di cui Fs è la principale assegnataria con oltre 26 miliardi. Di ...