Biden, 'un giapponese sarà il primo non americano sulla Luna' - Un astronauta giapponese sarà il primo non americano ad atterrare sulla Luna. Lo ha annunciato il presidente americano Joe Biden in una conferenza stampa alla Casa Bianca con il premier giapponese ...ansa

Biden, sistema di difesa antimissile con Giappone e Australia - "Per la prima volta Usa, Giappone e Australia creeranno un sistema di difesa anti-missile comune". Lo ha annunciato il presidente americano Joe Biden in una conferenza stampa alla Casa Bianca con il p ...quotidiano

"La stiamo valutando". La frase di Biden che può riaprire il caso Assange - Due settimane dopo la decisione dell'Alta Corte di Londra, che gli ha concesso la possibilità di un ulteriore appello contro l'estradizione negli Usa, ora il capo della Casa Bianca potrebbe considerar ...ilgiornale