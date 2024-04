Biden | “Israele accetti il cessate il fuoco a Gaza Netanyahu sta stabagliando” E l’Iran torna a minacciare

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Tel Aviv, 10 aprile 2024 – Il presidente Usa Joeè chiaro cone soprattutto con il premier Benjamin: "Penso che quello che sta facendo sia un errore. Non sono d'accordo con il suo approccio". Il leader della Casa Bianca aggiunge: “Tel Avivunil, consentendo per le prossime sei, otto settimane che tutto il cibo e le medicine entrino nel Paese. Ho parlato con tutti, dai sauditi ai giordani agli egiziani. Sono pronti a entrare. Sono pronti a trasferire questo cibo. E penso che non ci siano scuse per non provvedere alle esigenze mediche e alimentari di quelle persone. Dovrebbe essere fatto adesso". Medio Oriente in fiamme, il piano militare su Rafah: "Blitz tra case e macerie, costi umani molto alti" Intanto la Guida ...