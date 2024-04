Bibbiano | Claudio Foti assolto in via definitiva | la Cassazione ha deciso

Houthi, nuovi attacchi: "Colpiti 2 mercantili israeliani e nave da guerra Usa" - (Adnkronos) - Il portavoce militare dei ribelli yemeniti Houthi, Yahya Saree, ha dichiarato che il gruppo sciita filoiraniano ha condotto “di nuovo” attacchi contro “le navi portacontainer israeliane ...palermomania

Strage di Bologna, no a nuovo dibattimento in appello. Respinte le richieste della difesa di Bellini: l’8 maggio al via la requisitoria - Comincerà l’8 maggio la discussione delle parti nel processo d’appello per la strage di Bologna per Paolo Bellini, condannato in primo grado all’ergastolo come esecutore materiale dell’attentato, Pier ...ilfattoquotidiano

Affidi in Val d'Enza, Claudio Foti assolto anche in Cassazione. Lo psicoterapeuta: "Sopraffatto da una gogna spietata" - La Cassazione ha ribadito l'assoluzione dello psicoterapeuta Claudio Foti dichiarando inammissibili i ricorsi. Dunque diventa definitiva l’assoluzione dello psicoterapeuta, che era stato coinvolto nel ...gazzettadiparma