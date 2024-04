Biancavilla | durante una rissa spara con un kalashnikov AK-47 | arrestato 24enne

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Pubblicato il 10 Aprile, 2024 Su delega di questa Procura Generale della Repubblica, i Carabinieri della Stazione dihanno eseguito un ordine di carcerazione, emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali, nei confronti di Vito MARINOdi, responsabile di porto e detenzione di arma da guerra,e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. In particolare, i fatti che hanno dato luogo al provvedimento risalgono al settembre del 2018, quando MARINO ha partecipato attivamente ad unaoriginatasi ad Adrano in seguito ad un incidente automobilistico, e proseguita a, in via dell’Uva, proprio nei pressi dell’abitazione di MARINO. La lite, insorta tra un altro giovane residente in via dell’Uva e un ragazzo adranita, aveva coinvolto ...