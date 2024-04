Beviamo in continuazione succo di mela ma senza saperlo e non fa molto bene

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Ildiè ovunque. O meglio, è tra gli ingredienti più usati nelle bevande a base frutta o anche nei succhi a poco prezzo. “Applejuicification” (letteralmentedisizzazione). Il neologismo è stato creato da un utente di X (già Twitter) dopo aver riscontrato, che 13 succhi nel reparto di un supermercato del Regno Unito, era composto da una buona porzione didia discapito del gusto scritto sulla confezione. “Applejuification e l’illusione della scelta” si legge nella caption del suo post.dial mirtillo Applejuiceification and the illusion of choice: a short thread pic.twitter.com/sC5bQSJkaQ — Stakeholder Consultant (@echetus) March 25, 2024 Tra le bevande citate dall’utente di X ci sono un frullato al frutto ...