Bennacer | «Possiamo vincere tutto Lo scudetto del Milan…»

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Le parole del centrocampista del Milanin vista della sfida contro la Roma d’Europa League. Ecco le dichiarazioni Il centrocampista, ai microfoni di Sky, ha voluto rilasciare queste dichiarazioni prima di Milan Roma, match valido per l’andata dei quarti di finale di Europa League. CARICA CONTRO UN’ITALIANA – «Certo, abbiamo fatto bene l’anno scorso ma è passato. Domani

Europa League, Bennacer: "Con la Roma gara più importante dell'anno" - L'algerino: "Per molti di noi magari questa sarà l'unica occasione per vincere un titolo europeo: non Possiamo perderla" ...sportmediaset.mediaset

Verso Milan-Roma in Europa League, Pioli: "Ora è il momento di dimostrare la nostra forza" - Le parole del tecnico rossonero alla vigilia della sfida dei quarti di finale contro la Roma. Bennacer: "Questo Milan è anche più forte ...sportmediaset.mediaset

Europa League, si avvicina Milan-Roma: Pioli recupera un titolare - Manca sempre meno alla gara d'andata dei quarti di finale di UEFA Europa League tra il Milan di Stefano Pioli e la Roma di Daniele De Rossi.tag24