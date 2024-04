Benfica vs Marsiglia – probabili formazioni

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Ilcercherà di ottenere un vantaggio nella gara di andata dei quarti di finale di Europa League contro ilquando si affronteranno all’Estadio do Sport Lisboa egiovedì 11 aprile sera. Il secondo turno si svolgerà allo Stade Velodrome la prossima settimana e la vincente passerà agli ottavi di finale della competizione, dove affronterà il Liverpool o l’Atalanta il mese prossimo. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreIlsta vivendo una stagione solida, ma ha subito una delusione in Champions League, dove non è riuscito a qualificarsi per le fasi a eliminazione diretta, finendo a ...

La stagione del Benfica poteva prendere una svolta decisiva in pochi giorni, con semifinale di Taça de Portugal e Primeira Liga in ballo in due sfide con lo Sporting: non poteva andare peggio di ... (infobetting)

Sven Goran Eriksson sarà omaggiato domani dal Benfica allo stadio ‘Da Luz’, in occasione dell’andata dei quarti di finale di Europa League contro il Marsiglia . Il tecnico svedese 76enne, alle prese ... (sportface)

Quanto incassano dallo sponsor tecnico i club in corsa nei quarti di Europa League - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...msn

Europa League, domani l’omaggio ad Eriksson in Benfica-Marsiglia - Benfica-Marsiglia di Europa League regalerà un momento commovente. Durante la sfida di domani, infatti, ci sarà un omaggio speciale a Sven Goran Eriksson. Il Benfica ha ottenuto l’ok dalla Uefa perchè ...calcioweb.eu

Europa League, dove vedere le partite di giovedì 11 aprile in tv e streaming - Di seguito dove vedere le partite di andata dei quarti di finale di Europa League in tv e streaming in programma giovedì 11 aprile: 21.00 Milan-Roma - RAI 1, DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K e SKY ...today