Benfica-Marsiglia | Europa League | diretta tv | probabili formazioni | pronostici

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di mercoledì 10 aprile 2024)è una partita valida per l’andata dei quarti di finale die si gioca giovedì alle 21:00:tv,. L’potrebbe diventare una sorta di salvagente per unche nell’ultima settimana si è visto scivolare dalle mani sia il campionato che la coppa nazionale. La doppia sfida ravvicinata con i rivali cittadini dello Sporting, infatti, si è conclusa infatti nel peggiore dei modi per la squadra di Roger Schmidt, quest’anno nient’altro che la lontana parente di quella della scorsa stagione. Rafa Silva – IlVeggente.it (Ansa)Una settimana fa ilnon è riuscito a ribaltare il risultato della semifinale ...