Benevento | contro il Latina indetta la ‘giornata giallorossa’

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiAttraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito, ilha annunciato che la prossima e ultima gara casalinga della regular season sarà la giornata giallorossa. Per accedere all’impianto anche gli abbonati dovranno acquistare il biglietto. La società ha previsto prezzi molto bassi per favorire un massiccio afflusso di tifosi con una ulteriore riduzione per gli abbonati. Questa la nota: IlCalcio comunica che a partire da oggi, 10 aprile 2024 e fino alle ore 20:45 del 21 aprile p.v., saranno disponibili sulla piattaforma Ticketone e nelle ricevitorie autorizzate i tagliandi validi per la garain programma il giorno 21 aprile 2024 alle ore 20:00. Per l’occasione, il Club ha stabilito una diminuzione di prezzo dei tagliandi di tutti i settori dell’impianto ...