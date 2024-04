Benedette onlus International Help per Kirkuk | la “Gerusalemme curda”

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Nel 2005, quando Cristiano Lucarelli era in piena auge (vedi “Tenetevi il miliardo. La sfida che portò il Livorno in serie A”, Carlo Pallavicino-Paolo Virzì) si svolse a Livorno un evento benefico con i calciatori e la tifoseria. Il sogno della Cuba rivoluzionaria resisteva, dunque decisero di devolverle il ricavato. Lase ne fece tramite, e cominciò una collaborazione con la Caritas cubana, la quale teneva a Santiago un “Comedor n.5” che sfamava 150 anziani indigenti. Ristrutturò cucina bagni e altri locali, comprò freezer e lavatrice a misura, sanificò la distribuzione dei pasti. Aggiunse una distribuzione regolare di medicinali, poi un contributo mensile in denaro, poi aiuti alla bisogna, soprattutto, dopo gli uragani, materassi, scarpe, saponi… A quasi 20 anni di distanza la cosa continua, e Cuba è ...

