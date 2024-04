Bene eccellenza atenei italiani ma poco Sud in classifica Qs

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Tempo di lettura: 4 minutiL’ università La Sapienza di Roma è quella che ha registrato il miglioramento maggiore, con un incremento del 21%. Segue a ruota l’Università Luiss Guido Carli con un miglioramento del 17% e il Politecnico di Milano con un miglioramento del 17%. Emerge dallaQs pubblicata oggi dalla quale però si nota l’assenza did’al Sud, eccetto quelli partenopei. Le università italiane – osservano i ricercatori di Qs – continuano a primeggiare e a scalare le classifiche in campi che vanno dalle arti e le discipline umanistiche agli studi ambientali, mostrando una tradizione die una spinta all’innovazione. In particolare: in Lettere e arti l’Italia conta 115 voci a livello tematico, con 22 tra le prime 50 al mondo. Nel settore degli Studi classici e Storia antica ...