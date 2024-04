Ben Affleck e Jennifer Garner | la figlia Seraphina fa coming out | “Ora mi chiamo Fin”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Un atto d’amore e di sincerità per sé stessi e per i genitori in un giorno triste. La quindicenneRosedi Ben e, durante la toccante cerimonia funebre di sabato scorso a Charleston del nonno materno William John, scomparso a 85 anni, ha fatto una dedica speciale davanti a tutti. La quindicenne con capelli corti a spazzola, giacca e cravatta si è presentata sul pulpito salutando la platea: “Ciao, miFin”. Per poi leggere leggere un versetto della Bibbia alla congregazione della Christ Church United Methodist. Il passo scelto era il versetto 8, capitolo 16, dal Libro dei Proverbi: “Poco con onestà è meglio di molte rendite senza giustizia”. Dunque Fin preferisce essere identificato non al femminile ma con pronomi ...