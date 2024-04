“Belve” torna in tv e fa subito il botto : con il 10,4% di share e 1 milione e 815 mila telespettatori è la puntata più vista di sempre. Ma trattare il programma di Rai2 condotto da Francesca Fagnani ... (milleunadonna)

‘Belve’: Fedez dice tutto (o quasi), Borghi on fire e Cipriani perché - L'intervista all rapper è stata – anche giornalisticamente – perfetta: dal Fedez-pensiero alle rivelazioni sulla crisi con Chiara Ferragni. L'attore invece non dice nulla di (troppo) nuovo ma piace. E ...rollingstone

Fedez a Belve: “Non è una sfasciafamiglie”. Chi è la vip del presunto tradimento - I dati di ascolto non sono ancora stati pubblicati ma, di sicuro, la pubblicizzatissima intervista di Fedez a Belve ha fatto il botto. Il rapper non si è ...thesocialpost

Belve fa il botto negli ascolti con l’intervista a Fedez: il programma di Francesca Fagnani segna un record - Ascolti tv, l'intervista a Fedez fa il botto Come facilmente prevedibile, la puntata di Belve in onda martedì 9 aprile è stata molto seguita, permettendo al programma di registrare una crescita. La ...fanpage