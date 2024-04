Belen Rodriguez ha un nuovo fidanzato? Spunta l’identikit del misterioso uomo

(Di mercoledì 10 aprile 2024)ha una nuova storia? Sui socialno informazioni dettagliate suldella showgirlha iniziato una nuova storia d’amore? Sui socialno nuovi dettagli suldella showgirl argentina. Si mormora che sia un bell’e che sia stata un’amica di lei a presentare i due. La showgirl argentina dopo aver chiuso la storia d’amore con Elio Lorenzoni, con cui sembrava fosse diretta verso l’altare (con tanto di anello acquistato in aeroporto), e dopo aver archiviato il flirt con il cestista Bruno Cerella, sarebbe ora pronta a presentare a tutti il. Deianira Marzano ha raccolto una segnalazione sul ...

Belen Rodriguez e Stefano De Martino di nuovo insieme per amore del figlio Santiago, pace fatta tra i due x coniugi che sono di nuovo insieme, ecco dove. (comingsoon)

Non tutti ricordano che durante la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, Annalisa cantò insieme a Belen Rodriguez L'articolo Annalisa , quando ad Amici cantò con Belen Rodriguez proviene da ... (novella2000)

Belen sempre più innamorata del nuovo fidanzato: «La accompagnerà al matrimonio della sorella Cecilia» - Belen non è più single già da qualche settimana. Il suo cuore gitano ha trovato una nuova dimora, ma del fortunato non si sa ancora nulla. Si dice che sia un bell'uomo e ...corriereadriatico

Stefano De Martino si prende Affari tuoi e Sanremo Le indiscrezioni e il retroscena di Fiorello su Amadeus - L’ex compagno di Belén Rodríguez potrebbe diventare il nuovo volto di punta della Rai nel caso in cui il conduttore non dovesse rinnovare con viale Mazzini ...libero

Belen Rodriguez in sala d'incisione: disco in arrivo La reazione dei fan - Belen Rodriguez diventa cantante. L'ex conduttrice de Le Iene ha condiviso nelle scorse ore un breve video su Instagram, dove la si vede cantare in sala d'incisione una nota canzone spagnola. E s otto ...tuttosport